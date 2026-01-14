Η Σάρον Στόουν υιοθέτησε ένα αδέσποτο κουτάβι Pitbull
Δεν είναι λίγοι οι σταρ του Χόλυγουντ που έχουν υιοθετήσει ζωάκια από καταφύγια.
Δεν είναι λίγοι οι σταρ του Χόλυγουντ που έχουν υιοθετήσει ζωάκια τα οποία πραγματικά λάτρεψαν, είτε κατά τη διάρκεια κάποιων γυρισμάτων είτε που συνάντησαν και αγάπησαν κατά τη διάρκεια κάποιων βραβείων.
Την πιο πρόσφατη είδηση που αφορά την υιοθεσία ενός κουταβιού Pitbull, την διαβάσαμε στο people.
Όπως αναφέρει το περιοδικό, η Σάρον Στόουν υιοθέτησε ένα μικρό Pitbull, το οποίο μαζί με την οικογένειά της ονόμασε Μο.
Η διάσημη ηθοποιός δήλωσε στο περιοδικό στις 13 Ιανουαρίου: “Αγαπάμε αυτό το αξιολάτρευτο κουτάβι. Έχει φέρει μεγάλη χαρά, αγκαλιές και γέλια στο σπίτι μας.”
Η Σάρον Στόουν γνώρισε την Μο στα Astra Awards, μια τελετή που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το Hollywood Creative Alliance για να τιμήσει τους επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος.
Καθώς κατευθυνόταν προς τα βραβεία Astra Awards 2026, η μεγάλη σταρ είδε την Μο στο κόκκινο χαλί και την ερωτεύτηκε.
Το κουτάβι είναι μόλις 8 εβδομάδων και βρισκόταν εκεί μαζί με άλλα σκυλάκια που είχε φέρει η μη κερδοσκοπική οργάνωση Petco Love, για να υιοθετηθούν. Είναι, μάλιστα, η 4η χρονιά που η Petco Love φέρνει σκυλάκια προς υιοθεσία στη συγκεκριμένη διοργάνωση.
