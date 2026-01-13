Ο υπέροχος Όλιβερ εγκαταλείφθηκε σε μια ερημική περιοχή- Ψάχνει ένα σπίτι να ζήσει ευτυχισμένος
Ο υπέροχος Όλιβερ εγκαταλείφθηκε σε μια ερημική περιοχή- Ψάχνει ένα σπίτι να ζήσει ευτυχισμένος
Ένα υπέροχο σκυλάκι, θύμα εγκατάλειψης, ψάχνει το παντοτινό του σπίτι. Είναι ο Όλιβερ και θα σας κλέψει την καρδιά.
Ένα υπέροχο σκυλάκι, θύμα εγκατάλειψης, ψάχνει το παντοτινό του σπίτι. Είναι ο Όλιβερ και θα σας κλέψει την καρδιά.
Ο 1,5 έτους Όλιβερ εγκαταλείφθηκε, πιθανόν από κυνηγό, σε ένα μια αφιλόξενη περιοχή της Δωρίδας. Σκελετωμένος και χαμένος, προσπαθούσε μόνος του σε δύσκολες συνθήκες να επιβιώσει.
Μέσα όμως στην ατυχία του στάθηκε τυχερός καθώς διασώθηκε και πήγε στα χέρια των εθελοντών του Φιλοζωικού Συλλόγου Δωρίδος, οι οποίοι φροντίζουν πολλά αδέσποτα ζωάκια και ψάχνουν να τους βρουν σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ο 1,5 έτους Όλιβερ εγκαταλείφθηκε, πιθανόν από κυνηγό, σε ένα μια αφιλόξενη περιοχή της Δωρίδας. Σκελετωμένος και χαμένος, προσπαθούσε μόνος του σε δύσκολες συνθήκες να επιβιώσει.
Μέσα όμως στην ατυχία του στάθηκε τυχερός καθώς διασώθηκε και πήγε στα χέρια των εθελοντών του Φιλοζωικού Συλλόγου Δωρίδος, οι οποίοι φροντίζουν πολλά αδέσποτα ζωάκια και ψάχνουν να τους βρουν σπίτι.
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα