To λάθος που κάνουμε τον χειμώνα με την υγεία του σκύλου μας
Η υγεία του σκύλου είναι πολύ σημαντική, όπως και η προστασία του από διάφορους κινδύνους, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά όλο τον χρόνο.
Μέσα στο χρόνο, το ραντεβού που δεν πρέπει να ξεχνάμε όταν έχουμε κατοικίδιο είναι αυτό με τον κτηνίατρο. Η υγεία του ζώου μας είναι πολύ σημαντική, όπως και η προστασία του από διάφορους κινδύνους.
Η αποπαρασίτωση είναι μια διαδικασία με την οποία όλοι οι κηδεμόνες κατοικίδιων είμαστε εξοικειωμένοι. Βάζουμε αμπούλα ή ό,τι άλλο μας προτείνει ο κτηνίατρος, προκειμένου να προστατεύσουμε το τετράποδό μας κυρίως από τη σκνίπα. Για πολλούς, η πιο επικίνδυνη περίοδος είναι από την άνοιξη μέχρι το φθινόπωρο, όταν δηλαδή η θερμοκρασία ανεβαίνει. Τι γίνεται όμως σε περιοχές όπως η Αθήνα, η Πάτρα, τα νησιά, όπου καταγράφονται υψηλότερες από το κανονικό θερμοκρασίες, οι οποίες θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα;
Ένα από τα λάθη που κάνουμε αρκετοί κηδεμόνες είναι να μην είμαστε τόσο σχολαστικοί με την πρόληψη για τσιμπούρια και παράσιτα γενικότερα κατά τους χειμερινούς μήνες, επειδή έχουμε την πεποίθηση ότι το κρύο θα προστατεύσει τον σκύλο μας και θα εξουδετερώσει τους επικίνδυνους αυτούς οργανισμούς. Όμως, αν το καλοσκεφτούμε, ο σκύλος μας ζει κυρίως μέσα στο σπίτι, στη ζεστασιά της θέρμανσης, στην κουβέρτα του και στο χαλί, σε συνθήκες δηλαδή που οι βλαβεροί μικροοργανισμοί ζουν και βασιλεύουν.
Απειλείται από ψύλλους ο σκύλος τον χειμώνα;
Οι ψύλλοι έχουν κύκλο ζωής που ξεκινάει από το αυγό συνεχίζει στην προνύμφη, τη νύμφη και το ενήλικο έντομο. Ενώ λοιπόν το ενήλικο μπορεί να μην επιζήσει από τις χαμηλές θερμοκρασίες, οι νύμφες ίσως τα καταφέρουν. Αυτός είναι και ο λόγος που ο σκύλος μπορεί να προσβληθεί από παράσιτα και πιο συγκεκριμένα από ψύλλους τον χειμώνα.
