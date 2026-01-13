Αναρωτιέστε αν είστε ο αγαπημένος άνθρωπος της γάτας σας; Να πώς θα το καταλάβετε
Υπάρχουν κάποια προφανή και κάποια διακριτικά σημάδια που φανερώνουν την προτίμηση της γάτας σας.
Αναρωτιέστε κι εσείς αν είστε ο αγαπημένος άνθρωπος της γάτας σας; Μήπως στο σπίτι υπάρχει ανταγωνισμός για μια θέση στην καρδιά της και θέλετε να μάθετε αν έχετε κερδίσει την πρωτιά;
Μπορεί πολλοί να θεωρούν ότι οι γάτες είναι απόμακρες και δεν δείχνουν τα συναισθήματά τους, όμως αν κάποιος έχει τη διάθεση να τις παρατηρήσει, θα καταλάβει ότι ακόμα και από μικρές κινήσεις κάνουν μεγάλες δηλώσεις. Ίσως αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι γάτες ζουν με τους ανθρώπους εδώ και χιλιάδες χρόνια και έχουν καταλάβει ότι αυτή τους η σχέση, τους παρέχει ασφάλεια, τροφή και καταφύγιο. Ίσως, γι’ αυτό να έχουν αναπτύξει έναν τόσο όμορφο και δυνατό δεσμό μαζί μας και ίσως γι’ αυτό να έχουν και αγαπημένο άνθρωπο.
Πώς, όμως, γίνεται αυτή η επιλογή;
Η σύντομη απάντηση είναι ότι η επιλογή τους βασίζεται σε έναν συνδυασμό της προσωπικότητάς τους, της επικοινωνίας τους με έναν άνθρωπο, της ρουτίνας που έχουν αναπτύξει, του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν αλλά και σε γεγονότα που έχουν βιώσει στο παρελθόν. Συνήθως, επιλέγουν ανθρώπους που τις ταΐζουν, παίζουν μαζί τους, τους δίνουν νόστιμες λιχουδιές και καθαρίζουν την τουαλέτα τους. Τις περισσότερες φορές επιλέγουν άτομα που φαίνονται και είναι ήρεμα, με σταθερές και όχι απότομες κινήσεις, με φιλική και θετική στάση σώματος.
