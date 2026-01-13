Οι 3 λόγοι που ορισμένοι σκύλοι γέρνουν πάνω στους κηδεμόνες τους

Πολλοί σκύλοι έχουν τη συνήθεια να γέρνουν πάνω στον κηδεμόνα τους. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η κίνηση;