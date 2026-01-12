Πώς να βοηθήσετε τα αδέσποτα τις κρύες μέρες του χειμώνα
Πώς να βοηθήσετε τα αδέσποτα τις κρύες μέρες του χειμώνα
Τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατέψουμε τα ζώα όταν οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές
Πολλοί από εμάς χαιρόμαστε που ο καιρός επιτέλους θα χαλάσει, ενώ ταυτόχρονα δεν μπορούμε να μην αγχωνόμαστε για το κόστος της θέρμανσης.
Δεν είναι όμως όλοι τόσο τυχεροί όταν πιάνει κρύο, χιόνι ή βροχή. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ούτε όλα τα ζώα ένα ζεστό καταφύγιο στο οποίο να μπορούν να χουχουλιάσουν τρώγοντας ζεστό φαγητό. Αυτές τις μέρες, είναι απαραίτητο να σκεφτούμε τα αδέσποτα ζώα που γεμίζουν τις πιλοτές, τα πάρκα και τις πλατείες, ψάχνοντας απεγνωσμένα καταφύγιο και τροφή, ενώ κινδυνεύουν από την υγρασία και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Ας δούμε, λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε όλοι μας για να βοηθήσουμε τα αδέσποτα τις ημέρες της κακοκαιρίας:
– Αν είναι δυνατό, παίρνουμε κάποιο ζώο στο σπίτι μας
Αν είναι δυνατόν, προσφέρετε καταφύγιο σε κάποιο αδέσποτο ζώο, τουλάχιστον ανοίγοντας την πόρτα του γκαράζ ή την εξώπορτα της πολυκατοικίας. Έτσι, θα τα προστατεύσετε από τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που μπορεί να τους προκαλέσουν κρυοπαγήματα ή υποθερμία. Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη σας κατά πόσο είναι ασφαλές να συναναστραφεί ένα αδέσποτο ζώο με τα κατοικίδιά σας, καθώς μπορεί να έχει παράσιτα ή λοιμώδη νοσήματα που μπορεί να τους μεταφέρει. Αν δεν είστε σίγουρος/η σχετικά με την υγεία του ζώου που βάζετε στο σπίτι σας, κρατήστε το σε διαφορετικό χώρο από τα ζώα συντροφιάς σας, και προσφέρετέ του τα δικά του μπολ και τη δική του αμμολεκάνη. Μην κρατήσετε ένα αδέσποτο ζώο για πάνω από 1-3 εβδομάδες αν δεν σκοπεύετε να του δώσετε ένα μόνιμο σπίτι, καθώς θα βιώσει τη λήξη της διαμονής του μαζί σας ως εγκατάλειψη.
