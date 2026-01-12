Είναι αγχωμένος ο σκύλος σας; Αυτοί οι ήχοι θα τον βοηθήσουν να χαλαρώσει
Είναι αγχωμένος ο σκύλος σας; Αυτοί οι ήχοι θα τον βοηθήσουν να χαλαρώσει
Υπάρχουν ήχοι που κάνουν τον σκύλο μας να νιώθει ήρεμα και ωραία.
Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορεί να αγχώσουν τον σκύλο μας. Το αγαπημένο μας κατοικίδιο μπορεί να αγχωθεί αν ακούσει κάποιον δυνατό θόρυβο, μπορεί να αγχωθεί αν αργήσουμε να επιστρέψουμε σπίτι, μπορεί να αγχωθεί αν αλλάξουμε κάτι στη ρουτίνα του.
Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον πιο πιστό μας φίλο να νιώσει καλύτερα και να χαλαρώσει; Πέρα από την τήρηση του προγράμματός του, πέρα από το να του δείχνουμε πόσο τον αγαπάμε και πέρα από το να καλύπτουμε όλες του τις ανάγκες, μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Κάτι που σύμφωνα με ορισμένες έρευνες θα τον βοηθήσει πολύ να αποβάλλει τα αρνητικά του συναισθήματα. Μπορούμε να του βάλουμε να ακούσει ορισμένους χαλαρωτικούς ήχους.
Ποιοι είναι αυτοί; Ας τους δούμε.
Κλασική μουσική: Η κλασική μουσική, όπως Bach και Mozart, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το στρες και ρίχνει τους παλμούς της καρδιάς. Οπότε, ακούγοντας ο σκύλος μας κλασική μουσική μπορεί να ηρεμήσει και να σταματήσει να σκέφτεται ό,τι αρνητικό υπάρχει στο μυαλό του.
Ήρεμη instrumental μουσική: Η instrumental μουσική παράγεται κυρίως ή αποκλειστικά από μουσικά όργανα, χωρίς την παρουσία φωνητικών (τραγουδιού). Αποτελεί τη βάση πολλών ειδών μουσικής, από κλασική και jazz, μέχρι ροκ και ηλεκτρονική. Ωστόσο, η ήρεμη instrumental μουσική, χωρίς απότομες αλλαγές έντασης, είναι αυτή που μπορεί να χαλαρώσει το σκυλάκι μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τον πιο πιστό μας φίλο να νιώσει καλύτερα και να χαλαρώσει; Πέρα από την τήρηση του προγράμματός του, πέρα από το να του δείχνουμε πόσο τον αγαπάμε και πέρα από το να καλύπτουμε όλες του τις ανάγκες, μπορούμε να κάνουμε κάτι ακόμα. Κάτι που σύμφωνα με ορισμένες έρευνες θα τον βοηθήσει πολύ να αποβάλλει τα αρνητικά του συναισθήματα. Μπορούμε να του βάλουμε να ακούσει ορισμένους χαλαρωτικούς ήχους.
Ποιοι είναι αυτοί; Ας τους δούμε.
Κλασική μουσική: Η κλασική μουσική, όπως Bach και Mozart, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το στρες και ρίχνει τους παλμούς της καρδιάς. Οπότε, ακούγοντας ο σκύλος μας κλασική μουσική μπορεί να ηρεμήσει και να σταματήσει να σκέφτεται ό,τι αρνητικό υπάρχει στο μυαλό του.
Ήρεμη instrumental μουσική: Η instrumental μουσική παράγεται κυρίως ή αποκλειστικά από μουσικά όργανα, χωρίς την παρουσία φωνητικών (τραγουδιού). Αποτελεί τη βάση πολλών ειδών μουσικής, από κλασική και jazz, μέχρι ροκ και ηλεκτρονική. Ωστόσο, η ήρεμη instrumental μουσική, χωρίς απότομες αλλαγές έντασης, είναι αυτή που μπορεί να χαλαρώσει το σκυλάκι μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα