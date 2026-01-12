Αυτές τις γεύσεις λατρεύουν οι γάτες
Οι γάτες έχουν ξεκάθαρες γευστικές προτιμήσεις, διαφορετικές όμως από τις δικές μας.
Κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του προτιμήσεις στο φαγητό – άλλοι αγαπούν τις γλυκές γεύσεις, άλλοι τις αλμυρές. Το ίδιο ισχύει και για τις γάτες, οι οποίες έχουν ξεκάθαρες γευστικές προτιμήσεις, διαφορετικές όμως από τις δικές μας.
Ποιες γεύσεις, λοιπόν, λατρεύουν οι γάτες; Σε ποιες δεν μπορούν να αντισταθούν και ποιες δεν καταλαβαίνουν;
Πριν δούμε τις γεύσεις που αγαπούν οι γάτες, θα πρέπει να αναφέρουμε μερικές πληροφορίες για την αίσθηση της γεύσης τους και τις διατροφικές τους συνήθειες.
Οι γάτες γεύονται διαφορετικά τις γεύσεις απ’ ό,τι εμείς. Αυτό συμβαίνει διότι έχουν αρκετά λιγότερους γευστικούς κάλυκες από τους ανθρώπους. Εμείς διαθέτουμε περίπου 9.000 κάλυκες, ενώ οι γάτες διαθέτουν μόλις 470 γευστικούς κάλυκες. Επομένως, κάποιες γεύσεις μπορούν να τις γευτούν και κάποιες άλλες όχι.
Οι γεύσεις που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι οι γλυκές και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτό οφείλεται σε εξελικτικούς παράγοντες. Δηλαδή, θεωρούν ότι οι γευστικοί κάλυκες των γατών έχουν εξελιχθεί και προσαρμοστεί με βάση τις διατροφικές τους ανάγκες. Και ενώ τεχνικά υπάρχουν κάλυκες για την ανίχνευση διάφορων γεύσεων, οι γάτες δε διαθέτουν υποδοχείς γεύσης που επιτρέπουν στον εγκέφαλό τους να αναγνωρίσει οτιδήποτε γλυκό.
*Οι υποδοχείς γεύσης είναι πρωτεΐνες στα κύτταρα των γευστικών καλύκων που επιτρέπουν στον εγκέφαλο να αναγνωρίζει ορισμένες γεύσεις.
