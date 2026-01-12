Το συγκινητικό συναίσθημα που νιώθει ο σκύλος όταν του λέμε “σε αγαπώ” – Τι δείχνει μια έρευνα

Τι αισθάνεται ο σκύλος μας την ώρα που του λέμε "σε αγαπώ"; Μία έρευνα έρχεται να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα.