Πώς μπορεί να αναγνωρίσει μια γάτα τον κηδεμόνα της
Ο τρόπος που μια γάτα αναγνωρίζει τον άνθρωπό της είναι διαφορετικός από τον δικό μας.
Οι γάτες, παρά την ανεξάρτητη φύση τους, διαθέτουν ανεπτυγμένες αισθήσεις, ισχυρή μνήμη αλλά και κοινωνικές δεξιότητες, που τους επιτρέπουν να ξεχωρίζουν τον άνθρωπο που τις φροντίζει και συνδέεται μαζί τους.
Η αναγνώριση αυτή δεν βασίζεται σε έναν μόνο παράγοντα, αλλά σε έναν συνδυασμό οσμής, ήχου, όρασης, συμπεριφοράς και συναισθηματικής εμπειρίας.
