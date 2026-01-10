Γιατί «ξεχνάει» ο σκύλος μας όσα του έχουμε μάθει – Τι μπορούμε να κάνουμε
TOPETMOU

Γιατί «ξεχνάει» ο σκύλος μας όσα του έχουμε μάθει – Τι μπορούμε να κάνουμε

Ξεχνάει πραγματικά ο σκύλος, μας αγνοεί συνειδητά ή μήπως έχουμε κάνει εμείς κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του;

Γιατί «ξεχνάει» ο σκύλος μας όσα του έχουμε μάθει – Τι μπορούμε να κάνουμε
Πολλοί κηδεμόνες σκύλων έχουν ζήσει την ίδια απογοητευτική εμπειρία. Ο σκύλος τους ήξερε τέλεια εντολές όπως το “κάτσε”, το “’έλα” ή το “άστο” και ξαφνικά συμπεριφέρεται σαν να μην τις έμαθε ποτέ.

Κοιτάζει αδιάφορα, κάνει το αντίθετο από αυτό που του λέμε και μας θυμίζει τις πρώτες μέρες του στο σπίτι – όταν δεν γνώριζε τίποτα- παρόλο που είχε δείξει πως είχε κατανοήσει το τι ζητάμε από εκείνον. Γιατί συμβαίνει αυτό; Ξεχνάει πραγματικά ο σκύλος, μας αγνοεί συνειδητά ή μήπως έχουμε κάνει εμείς κάποιο λάθος κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής του;
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network