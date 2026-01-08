Πού περνούν τον χειμώνα οι μέλισσες - Οι συνήθειες και οι ανάγκες τους
Πού περνούν τον χειμώνα οι μέλισσες - Οι συνήθειες και οι ανάγκες τους
Ανήκουν οι μέλισσες σε εκείνα τα ζώα που πέφτουν σε χειμέρια νάρκη ή έχουν καποια άλλη συμπεριφορά τον χειμώνα;
Από την άνοιξη και μετά κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους οι μέλισσες γύρω μας. Στις βόλτες μας έξω, τρυπώνουν στο σπίτι και κατευθύνονται προς το πιάτο μας και αν δεν είμαστε αρκετά προσεκτικοί για να τις εντοπίσουμε, μπορεί να μας τσιμπήσουν. Τι γίνεται όμως όταν πέσει η θερμοκρασία, κατά τη διάρκεια του χειμώνα;
Η αλήθεια είναι πως σπάνια συναντάμε μέλισσες από τον Νοέμβρη και μετά και σε κάποιες περιοχές με πιο βαρύ χειμώνα, η περίοδος αυτή έρχεται νωρίτερα. Γνωρίζουμε πως κάποια ζώα πέφτουν σε χειμέρια νάρκη, προπαθώντας ο οργανισμός τους να αντιμετωπίσει το κρύο και τη δυσκολία εύρεσης τροφής.
