H απίστευτη ιστορία μιας σοβαρά τραυματισμένης χελώνας που ζει στον Αμβρακικό Κόλπο
TOPETMOU

H απίστευτη ιστορία μιας σοβαρά τραυματισμένης χελώνας που ζει στον Αμβρακικό Κόλπο

Η χελώνα αυτή δεν είναι σαν όλες τις άλλες καθώς έχει μια ιδιομορφία που προκαλεί θαυμασμό για το πώς έχει καταφέρει να επιβιώσει.

H απίστευτη ιστορία μιας σοβαρά τραυματισμένης χελώνας που ζει στον Αμβρακικό Κόλπο
Είναι μια κοινή παραδοχή πως τα ζώα μάς κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Όσο περισσότερο ζούμε κοντά τους, τόσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για την ενσυναίσθηση.

Μας διδάσκουν και την αντοχή, την πίστη και την επιβίωση σε αντίξοες συνθήκες. Η δύναμή τους και το κίνητρο να ζήσουν ενώ ζουν σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, με ανθρώπους και πρακτικές που δεν σέβονται τα ζώα, είναι αξιοθαύμαστη.

Διαβαστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network