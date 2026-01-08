Πότε πρέπει να χαϊδεύουμε έναν σκύλο και πότε όχι
Η κατανόηση της συμπεριφοράς του σκύλου είναι απαραίτητη ώστε το χάδι να είναι ευχάριστο και ασφαλές και για τις δύο πλευρές.
Το χάιδεμα ενός σκύλου θεωρείται από τους περισσότερους ανθρώπους μια αυθόρμητη πράξη τρυφερότητας και αγάπης. Πράγματι, για πολλούς σκύλους, το χάδι είναι μια ευχάριστη εμπειρία που ενισχύει το δεσμό με τον άνθρωπο.
Ωστόσο, δεν είναι όλες οι στιγμές, ούτε όλοι οι σκύλοι κατάλληλοι για χάδια. Η κατανόηση της συμπεριφοράς του σκύλου και η αναγνώριση των σημάτων που μας στέλνει είναι απαραίτητες ώστε το χάδι να είναι ευχάριστο και ασφαλές και για τις δύο πλευρές.
