Πότε πρέπει να χαϊδεύουμε έναν σκύλο και πότε όχι

Η κατανόηση της συμπεριφοράς του σκύλου είναι απαραίτητη ώστε το χάδι να είναι ευχάριστο και ασφαλές και για τις δύο πλευρές.