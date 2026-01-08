Γιατί αρέσει στις γάτες να ξεκουράζονται σε ψηλά σημεία στο σπίτι
Γιατί αρέσει στις γάτες να ξεκουράζονται σε ψηλά σημεία στο σπίτι
Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι τυχαία, ούτε αποτελεί κάποιου είδους ιδιοτροπία. Αντίθετα, είναι ένα βαθιά ριζωμένο ένστικτο στις γάτες.
Οι γάτες, ακόμη και οι οικόσιτες, διατηρούν σε μεγάλο βαθμό τα ένστικτα των προγόνων τους. Στη φύση, το ύψος προσφέρει ασφάλεια. Ένα ψηλό σημείο επιτρέπει στη γάτα να αποφεύγει πιθανούς θηρευτές, να νιώθει λιγότερο ευάλωτη και περισσότερο προστατευμένη. Από ψηλά, είναι δύσκολο για να την πλησιάσει απροειδοποίητα.
Αυτός είναι ο λόγος που πολλές γάτες ανεβαίνουν ψηλά όταν φοβούνται ή όταν το περιβάλλον τους φαίνεται αγχωτικό. Το ύψος λειτουργεί σαν “καταφύγιο”, προσφέροντας αίσθηση ελέγχου και ηρεμίας.
