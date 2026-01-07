5 πράγματα που δεν γνωρίζατε για την έξυπνη κίσσα: Μνήμη, μιμήσεις και ρομαντισμός στο δάσος

Σε αντίθεση με τα «goth» ξαδέλφια της, το σώμα της καλύπτεται από θερμούς, καστανορόδινους τόνους, που γίνονται πιο ανοιχτοί στον λαιμό και το υπογάστριο.