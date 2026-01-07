Τρώνε οι σκύλοι χόρτα επειδή πονάει το στομάχι τους; Γιατί κάποιες φορές κάνουν εμετό
Τρώνε οι σκύλοι χόρτα επειδή πονάει το στομάχι τους; Γιατί κάποιες φορές κάνουν εμετό
Ποιες είναι οι 5 επικρατέστερες θεωρίες για αυτή τη συνήθεια που είναι γνώριμη στους περισσότερους κηδεμόνες σκύλων.
Πρόκειται για ένα αρκετά γνώριμο σκηνικό, τουλάχιστον στους περισσότερους κηδεμόνες σκύλων. Ενώ έχετε βγει βόλτα με το σκυλάκι σας, εκείνο τραβάει με μανία για να φάει τα χόρτα που μύρισε, τα τρώει και στη συνέχεια κάνει εμετό.
Εσείς σκέφτεστε ότι πονούσε το στομάχι του, οπότε τρώγοντας τα χόρτα που βρέθηκαν στον δρόμο του, προσπάθησε να ανακουφιστεί από την δυσφορία που ένιωθε. Και ίσως σκεφτείτε ότι, αν έκανε εμετό, τώρα είναι καλά.
Τι ισχύει όμως; Τρώνε οι σκύλοι χόρτα όταν πονάει το στομάχι τους; Είναι τα χόρτα “φάρμακο” για τα αγαπημένα μας τετράποδα;
