Πώς ένας σκύλος λέει “σε ευχαριστώ” στον άνθρωπό του;
Αν και ο σκύλος δεν μπορεί να μας πει “ευχαριστώ” με ανθρώπινη γλώσσα, βρίσκει αμέτρητους τρόπους να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του.
Ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους με τους οποίους ο σκύλος λέει “ευχαριστώ”, είναι το κούνημα της ουράς του. Δεν πρόκειται απλώς για μια μηχανική κίνηση, αλλά για μια ολόκληρη γλώσσα.Όταν η ουρά κουνιέται χαμηλά και απαλά, δείχνει εμπιστοσύνη και ηρεμία. Όταν κουνιέται με ένταση και ολόκληρο το σώμα ακολουθεί, είναι μια “έκρηξη” χαράς. Είναι ο τρόπος του σκύλου να μας πει ότι εκτιμά την παρουσία, την φροντίδα μας και απολαμβάνει τη συντροφιά μας.
