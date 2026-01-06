Μπορεί να καταλάβει ο σκύλος μας ότι κλαίμε; Με ποιους τρόπους θα αντιδράσει
Μπορεί να καταλάβει ο σκύλος μας ότι κλαίμε; Με ποιους τρόπους θα αντιδράσει
Όταν μας πιάνουν τα κλάματα, ο σκύλος μας έρχεται δίπλα μας. Καταλαβαίνει όμως ότι κλαίμε ή όχι;
UPD:
Σε πολλούς έχει συμβεί. Μετά από κάποιο άσχημο συμβάν μας πιάνουν τα κλάματα. Ο σκύλος μας πλησιάζει αθόρυβα, ακουμπά το κεφάλι του πάνω μας, μας δίνει μια πατούσα και γέρνει τα αυτιά του με έναν τρόπο που λέει πολλά. Και τότε αναρωτιέστε: Καταλαβαίνει ο σκύλος μας όταν κλαίμε;
Μπορεί ο τετράποδος φίλος μας να μην έρχεται κρατώντας χαρτομάντηλο, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι «διαβάζει» τι συμβαίνει στον χώρο. Νιώθει την αλλαγή στο περιβάλλον, βλέπει τη στάση του σώματός μας, καταλαβαίνει ακόμα και τα συναισθήματά μας. Και μπορεί να μη γνωρίζει το λόγο της αντίδρασής μας αυτής, όμως παρατηρεί την αλλαγή και έρχεται κοντά μας. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Μπορεί ο τετράποδος φίλος μας να μην έρχεται κρατώντας χαρτομάντηλο, όμως αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι «διαβάζει» τι συμβαίνει στον χώρο. Νιώθει την αλλαγή στο περιβάλλον, βλέπει τη στάση του σώματός μας, καταλαβαίνει ακόμα και τα συναισθήματά μας. Και μπορεί να μη γνωρίζει το λόγο της αντίδρασής μας αυτής, όμως παρατηρεί την αλλαγή και έρχεται κοντά μας. Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα