Τι ακούει ο σκύλος μας όταν του μιλάμε
Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο από εμάς.
Τι ακούει άραγε ο σκύλος μας όταν του μιλάμε; Ποιες λέξεις καταλαβαίνει; Τι μπορεί να νιώσει από τον τόνο της φωνής μας;
Από όταν ξεκίνησε η συμβίωση του ανθρώπου με τον σκύλο, ο άνθρωπος άρχισε να αναρωτιέται όλα τα παραπάνω και ακόμα περισσότερα. Και επειδή η περιέργεια του ανθρώπου δεν έχει όρια και πρέπει οπωσδήποτε να ικανοποιηθεί, όλα αυτά τα χρόνια οι επιστήμονες και οι μελετητές προσπαθούν να «εξιχνιάσουν» το μυστήριο του εγκεφάλου των σκύλων. Ευτυχώς για εμάς, έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες που αναλύουν τον τρόπο σκέψης των καλύτερών μας φίλων και μας βοηθάνε να τους κατανοήσουμε βαθύτερα, ώστε να είμαστε σε θέση να ικανοποιούμε τις ανάγκες τους και να τους φροντίζουμε με τον πιο σωστό και κατάλληλο τρόπο.
Ο τρόπος αντίληψης του κόσμου
Οι σκύλοι αντιλαμβάνονται τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο από εμάς. Η ακοή τους, η όρασή τους, η όσφρησή τους και γενικά όλες τους οι αισθήσεις έχουν διαφορές από τις δικές μας – και αυτό είναι κάτι που μας κάνει να τους αγαπάμε και να τους θαυμάζουμε ακόμα περισσότερο.
Οι επιστήμονες έχουν αναλύσει όλα τα παραπάνω, όμως, αυτό που επιθυμούμε διακαώς να μάθουμε είναι τι πραγματικά ακούει ο σκύλος μας όταν του μιλάμε. Φυσικά και έχουμε περιέργεια για το πώς μας βλέπει ή πώς γίνεται να μας μυρίζει από πολλά μέτρα μακριά, αλλά το ζήτημα της επικοινωνίας ίσως είναι πιο σημαντικό για πολλούς από εμάς.
