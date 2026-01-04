Αστείες και συγκινητικές συνήθειες της γάτας μας όταν μένει μόνη της
Αν και μπορεί να φαίνονται απόμακρες, οι γάτες έχουν έντονη επίγνωση του περιβάλλοντός τους και η απουσία σας δεν περνάει απαρατήρητη.
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει η γάτα σας τη στιγμή που κλείνετε την πόρτα πίσω σας; Οι περισσότεροι κηδεμόνες έχουν την εντύπωση πως εκείνη απλώς κουλουριάζεται στο αγαπημένο της σημείο και κοιμάται μέχρι να επιστρέψουμε.
Αν και μπορεί να φαίνονται απόμακρες, οι γάτες έχουν έντονη επίγνωση του περιβάλλοντός τους και η απουσία σας δεν περνάει απαρατήρητη. Η κατανόηση της συμπεριφοράς τους όταν είναι μόνες στο σπίτι, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τις ανάγκες τους αλλά και τη συναισθηματική τους υγεία.
Πολλές ώρες ύπνου και ξεκούρασης
Οι γάτες κοιμούνται κατά μέσο όρο έως και 16 ώρες την ημέρα. Όταν λείπετε, συχνά εκμεταλλεύονται την ησυχία για να ξεκουραστούν. Χωρίς την παρουσία σας, η διάθεση της γάτας για δράση μειώνεται κατά πολύ, επομένως θα περάσει αρκετό χρόνο χαλαρώνοντας στα αγαπημένα της σημεία. Οι περισσότερες γάτες επιλέγουν ζεστά, υπερυψωμένα ή απομονωμένα μέρη, όπου νιώθουν ασφαλείς και άνετες καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Παρατήρηση του “έξω κόσμου”
Πολλές γάτες απολαμβάνουν να κάθονται στα περβάζια των παραθύρων για να παρατηρούν τους ανθρώπους, τα διερχόμενα αυτοκίνητα και γενικότερα τη ζωή στη γειτονιά. Αυτή η “τηλεόραση” τις κρατά πνευματικά δραστήριες, καθώς τους παρέχει οπτική διέγερση που αποτρέπει την πλήξη.
