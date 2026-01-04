Οι 5 πιο επικίνδυνες τροφές για τους σκύλους
Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση δηλητηρίασης
Υπάρχουν στιγμές που ο σκύλος μας στέκεται δίπλα στο τραπέζι και μας κοιτάζει με εκείνο το βλέμμα που μοιάζει να λέει: «είμαστε οικογένεια, θέλω κι εγώ να δοκιμάσω». Και είναι αλήθεια γιατί ζούμε μαζί, περνάμε ώρες ατέλειωτες παίζοντας, πηγαίνοντας βόλτα ή απλώς συμβιώνοντας.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μοιραστούμε και όσα εμείς τρώμε, γιατί ο οργανισμός του αγαπημένου μας γούνινου φίλου μας λειτουργεί διαφορετικά από τον ανθρώπινο και ορισμένες τροφές, όσο αθώες κι αν μας φαίνονται, μπορεί να του προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Οι δηλητηριάσεις από τροφές είναι από τις πιο συχνές αιτίες επίσκεψης σε κτηνιατρικές κλινικές. Όπως επισημαίνει η Dr. Justine Lee, κτηνίατρος επειγόντων περιστατικών που δραστηριοποιείται στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνεργάζεται με μεγάλα κτηνιατρικά κέντρα επειγόντων στην Καλιφόρνια, «πολλοί κηδεμόνες δεν γνωρίζουν ότι αρκετά τρόφιμα που έχουμε στο σπίτι μας μπορούν να αποδειχθούν επικίνδυνα ή ακόμη και θανατηφόρα για έναν σκύλο».
