Πώς δείχνουν οι σκύλοι χαρά προς τον άνθρωπό τους;
Κάθε σκύλος είναι μοναδικός, ωστόσο υπάρχουν κοινά μοτίβα που συναντώνται σε όλες τις φυλές και τις ηλικίες.
Εδώ και χιλιάδες χρόνια, οι σκύλοι έχουν εξελιχθεί όχι μόνο ως σύντροφοι, αλλά και ως παρατηρητές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Έχουν την ικανότητα να “διαβάζουν” τις σκέψεις μας και να αντιδρούν σε όσα αισθανόμαστε.
Το ίδιο συμβαίνει και με την έκφραση της δικής τους χαράς προς εμάς. Οι σκύλοι δεν βασίζονται μόνο σε μια κουνιστή ουρά, αλλά σε ένα ολόκληρο σύνολο σημάτων και συμπεριφορών ώστε να δείχνουν πόσο σημαντικοί είμαστε για αυτούς. Κάθε σκύλος είναι μοναδικός, ωστόσο υπάρχουν κοινά μοτίβα που συναντώνται σε όλες τις φυλές και τις ηλικίες.
