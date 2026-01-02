Ποιοι είναι οι ήχοι που θέλουν να ακούνε οι γάτες- Για ποιο λόγο τους αρέσουν
TOPETMOU

Ποιοι είναι οι ήχοι που θέλουν να ακούνε οι γάτες- Για ποιο λόγο τους αρέσουν

Η ακοή είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις της γάτας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση, την επικοινωνία και το κυνήγι.

Ποιοι είναι οι ήχοι που θέλουν να ακούνε οι γάτες- Για ποιο λόγο τους αρέσουν
Ο θόρυβος της ηλεκτρικής σκούπας, οι δυνατές φωνές, οι αστραπές και οι βροντές, τα πυροτεχνήματα, τα έργα που μπορεί να γίνονται στον δρόμο είναι μερικοί από τους ήχους που φοβίζουν τις γάτες και δεν τους θέλουν με τίποτα. Υπάρχουν όμως ήχοι που αγαπούν; Ναι, και μερικούς δεν τους φανταζόμαστε.

Η ακοή είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις της γάτας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση, την επικοινωνία και το κυνήγι. Οι γάτες ακούνε από περίπου 45 Hz έως 64.000 Hz, ενώ ο άνθρωπος έως 20.000 Hz.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network