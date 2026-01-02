Ποιοι είναι οι ήχοι που θέλουν να ακούνε οι γάτες- Για ποιο λόγο τους αρέσουν
Ποιοι είναι οι ήχοι που θέλουν να ακούνε οι γάτες- Για ποιο λόγο τους αρέσουν
Η ακοή είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις της γάτας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση, την επικοινωνία και το κυνήγι.
Ο θόρυβος της ηλεκτρικής σκούπας, οι δυνατές φωνές, οι αστραπές και οι βροντές, τα πυροτεχνήματα, τα έργα που μπορεί να γίνονται στον δρόμο είναι μερικοί από τους ήχους που φοβίζουν τις γάτες και δεν τους θέλουν με τίποτα. Υπάρχουν όμως ήχοι που αγαπούν; Ναι, και μερικούς δεν τους φανταζόμαστε.
Η ακοή είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις της γάτας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση, την επικοινωνία και το κυνήγι. Οι γάτες ακούνε από περίπου 45 Hz έως 64.000 Hz, ενώ ο άνθρωπος έως 20.000 Hz.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η ακοή είναι μία από τις πιο ανεπτυγμένες αισθήσεις της γάτας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση, την επικοινωνία και το κυνήγι. Οι γάτες ακούνε από περίπου 45 Hz έως 64.000 Hz, ενώ ο άνθρωπος έως 20.000 Hz.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα