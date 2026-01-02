Πώς επιλέγει ο σκύλος μας το αγαπημένο του σημείο στο σπίτι;
TOPETMOU

Πώς επιλέγει ο σκύλος μας το αγαπημένο του σημείο στο σπίτι;

Παρόλο που το σπίτι διαθέτει πολλά δωμάτια και άνετα σημεία, ο σκύλος μας φαίνεται να έχει ένα ξεκάθαρο αγαπημένο μέρος.

Πώς επιλέγει ο σκύλος μας το αγαπημένο του σημείο στο σπίτι;
Όποιος ζει με έναν σκύλο έχει σίγουρα παρατηρήσει ότι, παρόλο που το σπίτι διαθέτει πολλά δωμάτια και άνετα σημεία, ο τετράποδος φίλος μας φαίνεται να έχει ένα ξεκάθαρο αγαπημένο μέρος.

Μπορεί να είναι μια γωνιά του σαλονιού, το χαλί δίπλα στον καναπέ, ένα ηλιόλουστο σημείο στο μπαλκόνι ή ακόμα και το κρεβάτι μας.

Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Αντίθετα, βασίζεται σε έναν συνδυασμό ενστίκτων, εμπειριών αισθήσεων, αλλά και συναισθηματικών δεσμών που αναπτύσσει ο σκύλος με το περιβάλλον και τους ανθρώπους του.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network