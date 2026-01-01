Οι λόγοι που η γάτα σας τρίβει το κεφάλι της πάνω σας- Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Οι λόγοι που η γάτα σας τρίβει το κεφάλι της πάνω σας- Πότε πρέπει να ανησυχήσετε
Πότε η συγκεκριμένη συμπεριφορά μπορεί να υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.
Και εκεί που κάθεστε αμέριμνος και απολαμβάνετε αυτές τις πολύτιμες στιγμές ηρεμίας στον καναπέ σας, έρχεται ο μικρός σας αίλουρος και σας δίνει μια κουτουλιά. Τον αγνοείτε. Αυτός το ξανακάνει. Συνεχίζετε να τον αγνοείτε. Αυτός επιμένει. Τρίβει το κεφάλι του πάνω σας με απαίτηση να του δώσετε σημασία, ώσπου αναπόφευκτα ενδίδετε στην επιμονή του – αν δεν έχετε ενδώσει εξαρχής.
Γιατί άραγε όμως η γάτα σας επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά συχνά πυκνά;
Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες παρουσιάζουν μερικές ενδιαφέρουσες και συχνά αινιγματικές συμπεριφορές, που τουλάχιστον οι περισσότερες εξηγούνται. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν λόγοι που η γατούλα σας τρίβει το κεφάλι της πάνω σας και θα τους εξερευνήσουμε ευθύς αμέσως.
“Μαρκάρει” την περιοχή της
Μπορεί να είναι μικρή και χαριτωμένη, δεν παύει όμως να είναι και ιδιαίτερα διεκδικητική. Οι γάτες είναι από τα ζώα που όταν κάτι ή κάποιον το θεωρούν κτήμα τους, θα κάνουν τα πάντα για να το δείξουν στις άλλες γάτες ή γενικά σε άλλα ζωάκια ή ακόμη και σε άλλους ανθρώπους. Οπότε, η φουντωτή σας φίλη μπορεί να τρίβει το κεφάλι της πάνω σας ώστε να “αφήσει” την μυρωδιά της και να δείξει σε όλους ότι είστε μόνο δικός της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Γιατί άραγε όμως η γάτα σας επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά συχνά πυκνά;
Η αλήθεια είναι ότι οι γάτες παρουσιάζουν μερικές ενδιαφέρουσες και συχνά αινιγματικές συμπεριφορές, που τουλάχιστον οι περισσότερες εξηγούνται. Άρα, λοιπόν, υπάρχουν λόγοι που η γατούλα σας τρίβει το κεφάλι της πάνω σας και θα τους εξερευνήσουμε ευθύς αμέσως.
“Μαρκάρει” την περιοχή της
Μπορεί να είναι μικρή και χαριτωμένη, δεν παύει όμως να είναι και ιδιαίτερα διεκδικητική. Οι γάτες είναι από τα ζώα που όταν κάτι ή κάποιον το θεωρούν κτήμα τους, θα κάνουν τα πάντα για να το δείξουν στις άλλες γάτες ή γενικά σε άλλα ζωάκια ή ακόμη και σε άλλους ανθρώπους. Οπότε, η φουντωτή σας φίλη μπορεί να τρίβει το κεφάλι της πάνω σας ώστε να “αφήσει” την μυρωδιά της και να δείξει σε όλους ότι είστε μόνο δικός της.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα