Ιδανικά μέρη στην Αθήνα για χειμερινούς περίπατους με τον σκύλο μας
Ιδανικά μέρη στην Αθήνα για χειμερινούς περίπατους με τον σκύλο μας
Οι αργίες είναι πάντα μια καλή ευκαιρία να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο στον σκύλο μας.
Μια βόλτα σε μια διαφορετική τοποθεσία έχει πολλαπλά οφέλη για τον τετράποδο φίλο μας, αλλά και για εμάς.
Ευτυχώς, στην Αθήνα υπάρχουν ακόμη κάποια μέρη με πράσινο ή δίπλα στη θάλασσα, για να ευχαριστηθεί ο σκύλος βόλτα και να έρθει σε επαφή με νέες μυρωδιές.
Στην Αθήνα, οι γονείς παιδιών και κατοικιδίων αναζητούν χώρους με πράσινο και χωρίς πολλά αυτοκίνητα για να κάνουν μια ποιοτική βόλτα. Παρόλο που η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές και γεμάτη άχαρα κτίρια το ένα κολλημένο στο άλλο, έχουν απομείνει κάποια ελάχιστα μέρη που είναι ιδανικά για έναν μεγάλο περίπατο με τον σκύλο μας.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως, σύμφωνα με τον νόμο, ο σκύλος πρέπει πάντα να είναι με λουρί.
Πώς θα επιλέξουμε τα σημεία που θα πάμε για περίπατο με τον σκύλο:
Ο σκοπός είναι να βγούμε βόλτα σε ένα σημείο διαφορετικό από αυτό που πάμε καθημερινά, κάπου πιο μακριά από το σπίτι, σε ένα χώρο με περισσότερη άπλα. Οι αργίες είναι η ιδανική περίοδος για κάτι τέτοιο, αφού έχουμε περισσότερο χρόνο να διαθέσουμε στο αγαπημένο μας pet. Δείτε τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν πριν επιλέξουμε το σημείο:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ευτυχώς, στην Αθήνα υπάρχουν ακόμη κάποια μέρη με πράσινο ή δίπλα στη θάλασσα, για να ευχαριστηθεί ο σκύλος βόλτα και να έρθει σε επαφή με νέες μυρωδιές.
Στην Αθήνα, οι γονείς παιδιών και κατοικιδίων αναζητούν χώρους με πράσινο και χωρίς πολλά αυτοκίνητα για να κάνουν μια ποιοτική βόλτα. Παρόλο που η πρωτεύουσα της Ελλάδας είναι από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές και γεμάτη άχαρα κτίρια το ένα κολλημένο στο άλλο, έχουν απομείνει κάποια ελάχιστα μέρη που είναι ιδανικά για έναν μεγάλο περίπατο με τον σκύλο μας.
Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι πως, σύμφωνα με τον νόμο, ο σκύλος πρέπει πάντα να είναι με λουρί.
Πώς θα επιλέξουμε τα σημεία που θα πάμε για περίπατο με τον σκύλο:
Ο σκοπός είναι να βγούμε βόλτα σε ένα σημείο διαφορετικό από αυτό που πάμε καθημερινά, κάπου πιο μακριά από το σπίτι, σε ένα χώρο με περισσότερη άπλα. Οι αργίες είναι η ιδανική περίοδος για κάτι τέτοιο, αφού έχουμε περισσότερο χρόνο να διαθέσουμε στο αγαπημένο μας pet. Δείτε τι πρέπει να λάβουμε υπόψιν πριν επιλέξουμε το σημείο:
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα