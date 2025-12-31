Γιατί σας κοιτάζει ο σκύλος σας στα μάτια πριν φύγετε από το σπίτι
Γιατί σας κοιτάζει ο σκύλος σας στα μάτια πριν φύγετε από το σπίτι
Οι σκύλοι είναι από τα λίγα ζώα που έχουν εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιούν τόσο ενεργά το βλέμμα τους για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους.
Υπάρχει μια πολύ χαρακτηριστική στιγμή στην καθημερινότητα κάθε κηδεμόνα σκύλου. Μαζεύουμε κλειδιά, φοράμε παπούτσια και ξαφνικά νιώθουμε ένα έντονο βλέμμα πάνω μας. Ο σκύλος μας κοιτάζει βαθιά στα μάτια.
Δεν γαβγίζει, δεν κινείται απαραίτητα, απλώς μας παρατηρεί. Αυτό το βλέμμα μπορεί να είναι διαπεραστικό, γεμάτο απορία αλλά και σύμφωνα με κάποιους σκυλογονείς, γεμάτο παράπονο.
Οι σκύλοι είναι από τα λίγα ζώα που έχουν εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιούν τόσο ενεργά το βλέμμα τους για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της εξημέρωσής τους, ανέπτυξαν την ικανότητα να “διαβάζουν” το ανθρώπινο πρόσωπο και να χρησιμοποιούν τα μάτια τους σαν εργαλείο σύνδεσης. Το βλέμμα αυτό είναι μια γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
Επίσης οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί παρατηρητές ρουτίνας. Δεν χρειάζονται ρολόι, αναγνωρίζουν μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς μας. Το άνοιγμα της ντουλάπας με τα ρούχα, ο ήχος των κλειδιών, το άρωμα, το κλείσιμο των φώτων. Όλα αυτά αποτελούν “σήματα” ότι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Το βλέμμα που μας δίνουν εκείνη τη στιγμή είναι συχνά μια μορφή επεξεργασίας της πληροφορίας.
Είναι αγωνία ή απλώς σύνδεση;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Δεν γαβγίζει, δεν κινείται απαραίτητα, απλώς μας παρατηρεί. Αυτό το βλέμμα μπορεί να είναι διαπεραστικό, γεμάτο απορία αλλά και σύμφωνα με κάποιους σκυλογονείς, γεμάτο παράπονο.
Οι σκύλοι είναι από τα λίγα ζώα που έχουν εξελιχθεί ώστε να χρησιμοποιούν τόσο ενεργά το βλέμμα τους για να επικοινωνούν με τους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της εξημέρωσής τους, ανέπτυξαν την ικανότητα να “διαβάζουν” το ανθρώπινο πρόσωπο και να χρησιμοποιούν τα μάτια τους σαν εργαλείο σύνδεσης. Το βλέμμα αυτό είναι μια γέφυρα συναισθηματικής σύνδεσης.
Επίσης οι σκύλοι είναι εξαιρετικοί παρατηρητές ρουτίνας. Δεν χρειάζονται ρολόι, αναγνωρίζουν μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητάς μας. Το άνοιγμα της ντουλάπας με τα ρούχα, ο ήχος των κλειδιών, το άρωμα, το κλείσιμο των φώτων. Όλα αυτά αποτελούν “σήματα” ότι είμαστε έτοιμοι να φύγουμε. Το βλέμμα που μας δίνουν εκείνη τη στιγμή είναι συχνά μια μορφή επεξεργασίας της πληροφορίας.
Είναι αγωνία ή απλώς σύνδεση;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα