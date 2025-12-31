5 εύκολες πρωτοχρονιάτικες συνταγές για τον σκύλο σας
5 εύκολες πρωτοχρονιάτικες συνταγές για τον σκύλο σας
Αυτές τις μέρες μπορούμε να προσφέρουμε στον σκύλο μας ένα ξεχωριστό γεύμα, φτιαγμένο ειδικά για εκείνον.
Η Πρωτοχρονιά είναι μια γιορτή που τη ζούμε όλοι μαζί, με γεμάτο τραπέζι, έντονες μυρωδιές και στιγμές χαράς. Μαζί και ο σκύλος μας, που παρατηρεί με προσμονή τις προετοιμασίες και ελπίζει πως κάποιο μεζεδάκι θα πέσει κάτω από το τραπέζι. Το φιλαράκι μας αντιλαμβάνεται ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει στην κουζίνα και προσπαθεί να συμμετέχει με τον δικό του τρόπο.
Ωστόσο, πολλά από τα φαγητά που καταναλώνουμε αυτές τις ημέρες μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία του. Τροφές που περιέχουν αλάτι, μπαχαρικά, λιπαρές σάλτσες, κρεμμύδι, σκόρδο ή ζάχαρη δεν πρέπει να καταλήγουν στο μπολ του σκύλου μας, όσο κι αν μας κοιτάζει παρακλητικά.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο σκύλος μας πρέπει να μείνει εκτός γιορτινού κλίματος. Αντίθετα, μπορούμε να του προσφέρουμε ένα ξεχωριστό γεύμα, φτιαγμένο ειδικά για εκείνον, ώστε να απολαύσει κι αυτός τη μέρα με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύσει η υγεία του. Οι ειδικοί στη διατροφή και την υγεία των σκύλων επισημαίνουν ότι τα σπιτικά γεύματα μπορούν να αποτελέσουν μια ασφαλή και ευχάριστη γιορτινή επιλογή, αρκεί να παραμένουν απλά και σωστά μαγειρεμένα και να δίνονται συμπληρωματικά.
