Πρωτοχρονιά και πυροτεχνήματα: Οδηγός επιβίωσης για γάτες και σκύλους
Τι κάνουμε όταν το “Καλή Χρονιά!” ακούγεται σαν… καταιγίδα στα αυτιά των ζώων μας;
Για εμάς, η αλλαγή του χρόνου σημαίνει αγκαλιές, φίλοι και πυροτεχνήματα. Για τα κατοικίδιά μας όμως, το ίδιο ακριβώς σκηνικό μοιάζει σαν… αποκάλυψη. Δεν ξέρουν ότι «μπήκε ο νέος χρόνος». Το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι εκκωφαντικοί θόρυβοι, λαμπερές λάμψεις και ένας ουρανός που ξαφνικά αποφασίζει να κάνει πάρτι χωρίς να τα ρωτήσει.
Και επειδή ακούν πολύ πιο δυνατά από εμάς, ένα πυροτέχνημα που για εμάς είναι «ωω, τι ωραίο» για εκείνα είναι «τρέχουμε να σωθούμε». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον φόβο τους και να τους προσφέρουμε μια όσο πιο ήρεμη γίνεται Πρωτοχρονιά.
Ακολουθεί ένας φιλικός και πρακτικός οδηγός, για να περάσετε όλοι καλά, δίχως πανικούς και «πειρατικές» αποδράσεις από την αυλή.
Προετοιμασία πριν ξεκινήσει η φασαρία
Η μισή επιτυχία κρύβεται στην προετοιμασία. Αν το ζώο μπει στη βραδιά ήδη ήρεμο, κουρασμένο και χορτάτο, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην πανικοβληθεί.
