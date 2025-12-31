Πρωτοχρονιά και πυροτεχνήματα: Οδηγός επιβίωσης για γάτες και σκύλους
TOPETMOU

Πρωτοχρονιά και πυροτεχνήματα: Οδηγός επιβίωσης για γάτες και σκύλους

Τι κάνουμε όταν το “Καλή Χρονιά!” ακούγεται σαν… καταιγίδα στα αυτιά των ζώων μας;

Πρωτοχρονιά και πυροτεχνήματα: Οδηγός επιβίωσης για γάτες και σκύλους
Για εμάς, η αλλαγή του χρόνου σημαίνει αγκαλιές, φίλοι και πυροτεχνήματα. Για τα κατοικίδιά μας όμως, το ίδιο ακριβώς σκηνικό μοιάζει σαν… αποκάλυψη. Δεν ξέρουν ότι «μπήκε ο νέος χρόνος». Το μόνο που αντιλαμβάνονται είναι εκκωφαντικοί θόρυβοι, λαμπερές λάμψεις και ένας ουρανός που ξαφνικά αποφασίζει να κάνει πάρτι χωρίς να τα ρωτήσει.

Και επειδή ακούν πολύ πιο δυνατά από εμάς, ένα πυροτέχνημα που για εμάς είναι «ωω, τι ωραίο» για εκείνα είναι «τρέχουμε να σωθούμε». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τον φόβο τους και να τους προσφέρουμε μια όσο πιο ήρεμη γίνεται Πρωτοχρονιά.

Ακολουθεί ένας φιλικός και πρακτικός οδηγός, για να περάσετε όλοι καλά, δίχως πανικούς και «πειρατικές» αποδράσεις από την αυλή.

Προετοιμασία πριν ξεκινήσει η φασαρία

Η μισή επιτυχία κρύβεται στην προετοιμασία. Αν το ζώο μπει στη βραδιά ήδη ήρεμο, κουρασμένο και χορτάτο, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην πανικοβληθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network