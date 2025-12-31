Ο κτηνίατρος των γιορτών – Ποια συμπτώματα δεν μπορούν να περιμένουν «μέχρι να ανοίξει το ιατρείο»

Αν στις γιορτές κάτι πάει στραβά με το κατοικίδιό μας, πρέπει να ξέρουμε ποια συμπτώματα σημαίνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή.