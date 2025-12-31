Ο κτηνίατρος των γιορτών – Ποια συμπτώματα δεν μπορούν να περιμένουν «μέχρι να ανοίξει το ιατρείο»
Ο κτηνίατρος των γιορτών – Ποια συμπτώματα δεν μπορούν να περιμένουν «μέχρι να ανοίξει το ιατρείο»
Αν στις γιορτές κάτι πάει στραβά με το κατοικίδιό μας, πρέπει να ξέρουμε ποια συμπτώματα σημαίνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή.
Οι γιορτές είναι μαγικές, αλλά δεν σταματούν τις… εκπλήξεις των κατοικιδίων μας. Αν κάτι πάει στραβά, ειδικά όταν οι κτηνίατροι έχουν μειωμένο ωράριο, πρέπει να ξέρουμε ποια συμπτώματα σημαίνουν ότι δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. Κάποια πράγματα θέλουν δράση εκείνη τη στιγμή.
Παρακάτω θα βρεις έναν πρακτικό, «ανθρώπινο» οδηγό για σκύλους και γάτες, ιδιαίτερα χρήσιμο για τις μέρες των γιορτών.
Δύσπνοια και έντονη, περίεργη αναπνοή
Αν δεις τον σκύλο ή τη γάτα σου να λαχανιάζει έντονα ενώ είναι ξαπλωμένος και ήρεμος, κάτι δεν πάει καλά. Σημάδια που πρέπει να σε ανησυχήσουν:
– αναπνοή πολύ γρήγορη χωρίς να έχει προηγηθεί άσκηση
– τέντωμα του λαιμού, άνοιγμα του στόματος για να πάρει ανάσα
– θόρυβοι στην αναπνοή (συριγμός, «σφύριγμα»)
– ούλα ή γλώσσα που μοιάζουν γαλαζωπά ή μωβ
Η δύσπνοια μπορεί να κρύβει σοβαρά προβλήματα, όπως πνευμονία, καρδιολογικό θέμα ή απόφραξη αεραγωγών. Αυτό δεν είναι «θα δούμε πώς θα είναι αύριο», χρειάζεται άμεση επίσκεψη σε κτηνίατρο.
