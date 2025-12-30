Σπάνια αγριόγατα εμφανίστηκε στην Ταϊλάνδη μετά από 30 χρόνια
Σπάνια αγριόγατα εμφανίστηκε στην Ταϊλάνδη μετά από 30 χρόνια

Το είδος αυτό αποτελεί ένα από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα στον κόσμο.

Σπάνια αγριόγατα εμφανίστηκε στην Ταϊλάνδη μετά από 30 χρόνια
Το Τμήμα Εθνικών Πάρκων της Ταϊλάνδης και η οργάνωση προστασίας της άγριας ζωής Panthera Thailand ανακοίνωσαν αυτές τις μέρες την επιβεβαιωμένη παρουσία της άγριας γάτας με επίπεδο κεφάλι (flat – headed cat), σε καταφύγιο άγριας ζωής στη Νότια Ταϊλάνδη.

Το είδος αυτό αποτελεί ένα από τα σπανιότερα και πιο απειλούμενα στον κόσμο. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη καταγραφή του στην Ταϊλάνδη, εδώ και τρεις δεκαετίες.
