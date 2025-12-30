Πέντε συμβουλές για να περάσει η γάτα σας χαρούμενες γιορτές χωρίς στρες

Είναι αρκετοί οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν στη γάτα στρες. Αυτοί αυξάνονται και εντείνονται την περίοδο των γιορτών.