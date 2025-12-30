Σύντροφο ή σκύλο; Έρευνα δείχνει τι προτιμούν οι single κηδεμόνες
Η στροφή των ανθρώπων στα κατοικίδια, παρά στις συντροφικές σχέσεις, προκύπτει από διάφορες έρευνες.
Συχνά ακούμε για την κρίση που περνάνε οι ανθρώπινες σχέσεις, πόσο δύσκολο είναι να βρει κάποιος το άλλο του μισό και για την αύξηση των διαζυγίων.
Παράλληλα, γίνεται πολύς λόγος για το ότι αρκετοί άνθρωποι προτιμούν να ζουν με έναν σκύλο, παρά με έναν σύντροφο. Λίγο η ασυνεννοησία, η διαφορά αξιών και ενδιαφερόντων, απομακρύνει τους ανθρώπους. Την εποχή που τα social media κρατούν αρκετούς ανθρώπους κολλημένους στις οθόνες τους και δεν έχουν όρεξη να βγουν έξω, οι σχέσεις και δη οι συντροφικές γίνονται ακόμη πιο δύσκολο τόσο στο να δημιουργηθούν όσο και στο να κρατηθούν.
Αρκετοί προσπαθούν για χρόνια μέχρι να βρουν κάποιον που θα τους γεμίζει και θα κερδίσει επάξια τη θέση δίπλα τους. Όμως, κάποια στιγμή, κουράζονται, σταματούν την αναζήτηση και βλέπουν μπροστά τους κάτι που δεν είχαν συνειδητοποιήσει ως τώρα. Ότι προτιμούν να περνούν χρόνο με τον σκύλο τους, παρά να τρώνε χρόνο στο κυνήγι του ιδανικού συντρόφου.
Η στροφή των ανθρώπων στα κατοικίδια, παρά στις συντροφικές σχέσεις, προκύπτει και από διάφορες έρευνες που διεξάγονται, όπως αυτή που έγινε μέσα στη χρονιά από το The Kennel Club, στη Μεγάλη Βρετανία.
