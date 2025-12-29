Μπορούμε να δώσουμε στον σκύλο μας αλλαντικά; Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Τα αλλαντικά είναι μια εύκολη λύση όταν θέλουμε ένα γρήγορο σνακ. Μπορούμε να τα βάλουμε μέσα σε τοστ, μπορούμε να τα φάμε σκέτα, μπορούμε να τα βάλουμε σε σουφλέ ζυμαρικών για να το κάνουμε ακόμα πιο γευστικό.
Σε όποια μορφή και να τα καταναλώσουμε είναι νόστιμα και χορταστικά. Υπάρχουν στο ψυγείο μας και τα περιλαμβάνουμε αρκετά συχνά στα γεύματά μας.
Ωστόσο, παρά την ωραία τους γεύση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει τον περιορισμό ή την αποφυγή τους, και θεωρεί ότι η ασφαλής ποσότητα που μπορεί ένας άνθρωπος να καταναλώνει είναι περίπου 30 γραμμάρια (2 φέτες) την εβδομάδα. Ο ΠΟΥ κατατάσσει τα αλλαντικά στην κατηγορία των καρκινογόνων τροφίμων και τα συνδέει με αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του παχέος εντέρου και του στομάχου.
Οπότε, όσο νόστιμα και να είναι τα αλλαντικά, καλό είναι να προσέξουμε την ποσότητα που καταναλώνουμε.
Πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη επιλογή σνακ, και ίσως ορισμένες φορές σκεφτόμαστε αν πρέπει να δώσουμε και στον αγαπημένο μας σκύλο – ειδικά όταν μας κοιτάζει με αυτά τα γεμάτα συναισθήματα puppy eyes.
