Χρήσιμες συμβουλές προτού αφήσετε τη γάτα σας μόνη στο σπίτι
TOPETMOU

Χρήσιμες συμβουλές προτού αφήσετε τη γάτα σας μόνη στο σπίτι

Οι γάτες μπορεί να είναι ανεξάρτητα πλάσματα, όμως πάντα θέλουν φροντίδα, προσοχή αλλά και ένα ασφαλές περιβάλλον.

Χρήσιμες συμβουλές προτού αφήσετε τη γάτα σας μόνη στο σπίτι
Για πολλούς κηδεμόνες γάτας, οι ώρες που βρίσκονται εκτός σπιτιού συνδέονται με άγχος, καθώς δεν είναι σίγουροι για το εάν η τετράποδη φίλη τους είναι ευτυχισμένη και ασφαλής όσο μένει μόνη της. Οι γάτες μπορεί να είναι ανεξάρτητα πλάσματα, όμως εξακολουθούν να χρειάζονται φροντίδα, προσοχή και ένα ασφαλές περιβάλλον όταν βρίσκονται μόνες στο σπίτι.

Παρόλο που η γάτα σας μπορεί να τα καταφέρει μόνη της για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, από όσο ένας σκύλος, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τις ατομικές της ανάγκες, και να προετοιμαστείτε κατάλληλα ώστε να παραμείνει χαρούμενη και άνετη.

Τι νιώθει η γάτα σας όταν μένει μόνη στο σπίτι;

Ως ζώα που λατρεύουν τη ρουτίνα, οι γάτες είναι πολύ δεμένες με το σπίτι τους, οπότε συνήθως δεν αναστατώνονται ιδιαίτερα όταν λείπετε. Αντίθετα μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό τον χρόνο ως μια ήσυχη περίοδο ξεκούρασης, ώστε να είναι προετοιμασμένες για παιχνίδι όταν επιστρέψετε.

Αν ωστόσο η γάτα σας μείνει μόνη στο σπίτι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αναπτύξει έντονο στρες που θα την οδηγήσει σε ανεπιθύμητες συμπεριφορές. Το στρες αυτό μπορεί να αυξάνεται με τον καιρό, με αποτέλεσμα η γάτα σας να δυσκολεύεται ακόμη και όταν σας βλέπει να προετοιμάζεστε για να αφήσετε το σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network