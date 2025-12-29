Τα 7 πράγματα που πρέπει να ελέγχουμε συχνά στη γάτα μας στο σπίτι για να είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιής
Τα 7 πράγματα που πρέπει να ελέγχουμε συχνά στη γάτα μας στο σπίτι για να είμαστε σίγουροι ότι είναι υγιής
Θα πρέπει να ελέγχουμε τακτικά κάποια πράγματα στη γάτα μας ώστε αν δούμε μια αλλαγή, να δράσουμε άμεσα.
Το πιο βασικό πράγμα που θέλουμε για το κατοικίδιό μας είναι να είναι υγιές. Για αυτό πρέπει να κάνουμε τα πάντα ώστε να προλάβουμε κάτι άσχημο.
Εκτός λοιπόν από τη σωστή διατροφή, τα απαραίτητα εμβόλια και τις εξετάσεις ρουτίνας, υπάρχει και κάτι άλλο. Να ελέγχουμε τακτικά κάποια πράγματα ώστε αν δούμε μια αλλαγή, να δράσουμε άμεσα.
Αν ζείτε με γάτα, θα πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για ένα ζώο που κρύβει καλά τον πόνο του ή μια πιθανή ασθένειά του. Αυτό είναι γραμμένο στο DNA των γατών καθώς όταν ζούσαν στην άγρια φύση δεν ήθελαν τα μεγάλα αρπακτικά να καταλάβουν την αδυναμία τους. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει τα πράγματα.
Όμως βασίζονται σε εμάς, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα σημάδια δυσφορίας ή ασθένειας.
Θα σας πούμε 7 βασικά πράγματα που πρέπει να ελέγχετε τακτικά για να παραμένει η γάτα σας σε άριστη κατάσταση. Η ανταμοιβή για αυτό σας τον έλεγχο; Πολλά πολλά γουργουρίσματα.
1. Φωτεινά, καθαρά μάτια
Τα μάτια μιας γάτας αποκαλύπτουν πολλά για την υγεία της. Τα υγιή μάτια πρέπει να είναι φωτεινά, καθαρά και χωρίς εκκρίσεις ή κοκκινίλες. Το να έχει περιστασιακά «τσίμπλες» είναι φυσιολογικό, αλλά το συνεχές δάκρυσμα, το μισόκλειστο μάτι ή οι εκκρίσεις μπορεί να υποδηλώνουν επιπεφυκίτιδα, λοιμώξεις ή αλλεργίες. Ξαφνικές αλλαγές στο χρώμα ή πιθανή θολότητα μπορεί να δείχνουν πιο σοβαρά προβλήματα, όπως καταρράκτη ή γλαύκωμα.
Συμβουλή: Αν δείτε τη γατούλα σας να μισοκλείνει τα μάτια της ή να τρίβει το πρόσωπό της με το πόδι της, είναι ώρα για επίσκεψη στον κτηνίατρο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Εκτός λοιπόν από τη σωστή διατροφή, τα απαραίτητα εμβόλια και τις εξετάσεις ρουτίνας, υπάρχει και κάτι άλλο. Να ελέγχουμε τακτικά κάποια πράγματα ώστε αν δούμε μια αλλαγή, να δράσουμε άμεσα.
Αν ζείτε με γάτα, θα πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για ένα ζώο που κρύβει καλά τον πόνο του ή μια πιθανή ασθένειά του. Αυτό είναι γραμμένο στο DNA των γατών καθώς όταν ζούσαν στην άγρια φύση δεν ήθελαν τα μεγάλα αρπακτικά να καταλάβουν την αδυναμία τους. Αυτό, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει τα πράγματα.
Όμως βασίζονται σε εμάς, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθούμε να εντοπίζουμε έγκαιρα σημάδια δυσφορίας ή ασθένειας.
Θα σας πούμε 7 βασικά πράγματα που πρέπει να ελέγχετε τακτικά για να παραμένει η γάτα σας σε άριστη κατάσταση. Η ανταμοιβή για αυτό σας τον έλεγχο; Πολλά πολλά γουργουρίσματα.
1. Φωτεινά, καθαρά μάτια
Τα μάτια μιας γάτας αποκαλύπτουν πολλά για την υγεία της. Τα υγιή μάτια πρέπει να είναι φωτεινά, καθαρά και χωρίς εκκρίσεις ή κοκκινίλες. Το να έχει περιστασιακά «τσίμπλες» είναι φυσιολογικό, αλλά το συνεχές δάκρυσμα, το μισόκλειστο μάτι ή οι εκκρίσεις μπορεί να υποδηλώνουν επιπεφυκίτιδα, λοιμώξεις ή αλλεργίες. Ξαφνικές αλλαγές στο χρώμα ή πιθανή θολότητα μπορεί να δείχνουν πιο σοβαρά προβλήματα, όπως καταρράκτη ή γλαύκωμα.
Συμβουλή: Αν δείτε τη γατούλα σας να μισοκλείνει τα μάτια της ή να τρίβει το πρόσωπό της με το πόδι της, είναι ώρα για επίσκεψη στον κτηνίατρο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα