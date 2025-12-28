Καταλαβαίνει ο σκύλος μας πότε έκανε μια αταξία στο σπίτι; Τι ακριβώς συμβαίνει
Οι σκύλοι είναι εξαιρετικά έξυπνα και κοινωνικά ζώα, όμως ο τρόπος σκέψης τους διαφέρει σημαντικά από τον ανθρώπινο.

Για κάθε κηδεμόνα σκύλου έχει υπάρξει τουλάχιστον μια φορά όπου γύρισε στο σπίτι και βρήκε ένα κατεστραμμένο μαξιλάρι, ένα φαγωμένο παπούτσι ή ένα λερωμένο χαλί. Για να αντικρίσει αμέσως μετά τον σκύλο του με χαμηλωμένο κεφάλι, αυτιά γυρισμένα προς τα κάτω και ένοχο βλέμμα.

Το ερώτημα αν οι σκύλοι καταλαβαίνουν ότι έχουν κάνει αταξία είναι από τα πιο συνηθισμένα. Η εικόνα που έχουν όταν διαπιστώνουμε ότι έχουν προκαλέσει κάποια ζημιά μάς οδηγεί αυθόρμητα στο συμπέρασμα ότι γνωρίζουν πως έκαναν κάτι “κακό”.

