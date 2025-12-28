Γιατί ο σκύλος μας συμπαθεί τους ίδιους ανθρώπους με εμάς
Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι ο σκύλος σας φαίνεται να δείχνει προτίμηση σε ορισμένα άτομα;
Πολλοί άνθρωποι που ζουν με σκύλους έχουν παρατηρήσει ένα ενδιαφέρον και ίσως συγκινητικό φαινόμενο. Ο σκύλος τους τείνει να συμπαθεί, να εμπιστεύεται ή να αποδέχεται τα ίδια άτομα που συμπαθούν και οι ίδιοι. Αντίστοιχα, μπορεί να δείχνει επιφύλαξη, διστακτικότητα, ακόμα και δυσφορία, απέναντι σε ανθρώπους που ο κηδεμόνας του αντιπαθεί ή νιώθει άβολα κοντά τους.
