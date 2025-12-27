Εορταστική επίσκεψη από δεκάδες φλαμίνγκο δέχτηκε το Ναύπλιο
Σε ένα αγαπημένο τους μέρος επέστρεψαν πριν λίγες μέρες τα εντυπωσιακά φλαμίνγκο, στον υδροβιότοπο του Ναυπλίου.

Σε ένα αγαπημένο τους μέρος επέστρεψαν τα φλαμίνγκο, στον υδροβιότοπο του Ναυπλίου. Η άφιξή τους κατεγράφη σε εντυπωσιακά βίντεο και φωτογραφίες.

Όσοι βρίσκονται στο Ναύπλιο αυτές τις μέρες, έχουν την τύχη να συναντάνε στη θάλασσα τα εντυπωσιακά φοινικόπτερα που βρίσκονται από τις αρχές του μήνα στην περιοχή.

Ο Υδριοβιότοπος του Ναυπλίου στην Αργολική θάλασσα, δέχεται συχνά επισκέψεις από τα φλαμίνγκο, τα οποία βρίσκουν το ιδανικό καταφύγιο στην περιοχή για να ξεκουραστούν.

