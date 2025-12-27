Ποιοι είναι οι λόγοι που η γάτα σας γλείφει και μασάει τα μαλλιά σας- Τι πρέπει να προσέξετε
Ποιοι είναι οι λόγοι που η γάτα σας γλείφει και μασάει τα μαλλιά σας- Τι πρέπει να προσέξετε
Μια από τις γνωστές συνήθειες των γατών είναι να βρίσκονται πάνω σας και να γλείφουν ή να μασάνε τα μαλλιά σας.
Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα με παράξενες συμπεριφορές. Οι παραξενιές όμως αυτές συχνά κάνουν πολλούς να μην τις συμπαθούν.
Κάπως έτσι λοιπόν έχουν αποκτήσει και την κακή φήμη που τις ακολουθεί: Εγωίστριες, κάνουν πάντα του κεφαλιού τους, δεν δένονται με τον κηδεμόνα τους, δεν ακούνε, δεν είναι τρυφερές και άλλα παρόμοια είναι αυτά που τους καταλογίζουν πολλοί. Και όμως όλα αυτάαπέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Οι γάτες, το έχουμε πει ξανά, είναι τόσο μα τόσο παρεξηγημένες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Κάπως έτσι λοιπόν έχουν αποκτήσει και την κακή φήμη που τις ακολουθεί: Εγωίστριες, κάνουν πάντα του κεφαλιού τους, δεν δένονται με τον κηδεμόνα τους, δεν ακούνε, δεν είναι τρυφερές και άλλα παρόμοια είναι αυτά που τους καταλογίζουν πολλοί. Και όμως όλα αυτάαπέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Οι γάτες, το έχουμε πει ξανά, είναι τόσο μα τόσο παρεξηγημένες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα