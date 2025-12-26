Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας να καταστρέφει τις κουρτίνες
TOPETMOU

Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας να καταστρέφει τις κουρτίνες

Οι γάτες τρελαίνονται να ασχολούνται με τις κουρτίνες. Κρύβονται από πίσω, τις δαγκώνουν, τις τραβάνε, σκαρφαλώνουν πάνω σαν να είναι δέντρα.

Πώς να σταματήσετε τη γάτα σας να καταστρέφει τις κουρτίνες
Κάθεστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και χαλαρώνετε. Ξαφνικά ακούτε κάτι θορύβους. Γυρνάτε και τι βλέπετε; Τη γατούλα σας να σκαρφαλώνει με χαρά στις ακριβές σας κουρτίνες. Για άλλη μια φορά σας πιάνει απελπισία.

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι λίγες οι γάτες που τρελαίνονται να ασχολούνται με τις κουρτίνες. Να κρύβονται από πίσω, να τις δαγκώνουν με μανία, να τις τραβάνε, να ξύνουν τα νυχάκια τους, να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν σαν να είναι δέντρα. Και οι κουρτίνες είναι γεμάτες μικρές-ή και μεγάλες- τρυπούλες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network