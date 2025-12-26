Δείτε αν πρέπει να δώσετε ή όχι γαλοπούλα στον σκύλο σας
Δείτε αν πρέπει να δώσετε ή όχι γαλοπούλα στον σκύλο σας
Λίγα πράγματα είναι τόσο φυσικά και αναμενόμενα όσο ένας σκύλος που παρακαλάει για λίγη γαλοπούλα τα Χριστούγεννα.
Ξαφνικά, ο χνουδωτός μας φίλος θυμάται τότε που ήταν κουτάβι, και αντλεί από τις μακρινές εκείνες εμπειρίες ό,τι ταλέντο μπορεί να εργαλειοποιήσει: ολοστρόγγυλα μάτια που γυαλίζουν κοιτώντας βαθιά μέσα στην ψυχή μας, ευθυγραμμισμένα πατούσια αφού κάθεται σαν καλό παιδί, και ουρά που τινάζεται μανιωδώς πέρα δώθε σαν εκκρεμές. Αν μάλιστα αργήσουμε να υπακούσουμε, ο σκύλος μας μπορεί να αρχίσει να γαβγίζει ή να προσπαθεί να μας τραβήξει την προσοχή ξύνοντάς μας με το πόδι του, αναστατωμένος.
Η ερώτηση στην οποία καταλήγουν τα πάντα είναι μία: επιτρέπεται ο σκύλος μας να φάει γαλοπούλα τις γιορτές;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η ερώτηση στην οποία καταλήγουν τα πάντα είναι μία: επιτρέπεται ο σκύλος μας να φάει γαλοπούλα τις γιορτές;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα