Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα για τη γάτα μας- Γιατί είναι για αυτή η πιο ωραία μέρα του χρόνου
Οι γάτες τα Χριστούγεννα νιώθουν περισσότερο από ποτέ ότι ο κόσμος τους ανήκει και ότι αυτή η γιορτή είναι ειδικά σχεδιασμένη για εκείνες.
Είμαστε μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα και οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, έχουμε στολίσει το σπίτι μας.
Ένα δέντρο είναι εκεί και μας περιμένει να το ανάψουμε κάθε απόγευμα που γυρίζουμε από τη δουλειά. Σακούλες με δώρα μάς κάνουν να ανυπομονούμε να τα ανοίξουμε πριν τα Χριστούγεννα. Τα βάζα με τα σοκολατάκια είναι πάνω στο τραπέζι και μας προκαλούν να τα ανοίξουμε για να πάρουμε ακόμα ένα.
Και η γάτα μας… Πού είναι η γάτα μας;
Αν ψάξουμε λίγο καλύτερα, μάλλον θα τη δούμε κάπου ανάμεσα στα κλαδιά του χριστουγεννιάτικου δέντρου ή μέσα σε κάποιο κουτί δώρου που έχει ανοίξει με τα κοφτερά της νύχια και το έχει κάνει το νέο της κρεβάτι.
