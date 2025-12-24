ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ποια είναι τα φαγητά από το γιορτινό τραπέζι που μπορείτε να μοιραστείτε με τον σκύλο σας

Το να μοιραζόμαστε φαγητό με το τετράποδο φιλαράκι μας είναι κάτι σύνηθες. Ιδίως την περίοδο των γιορτών.

Ιδίως την περίοδο των γιορτών, που στο τραπέζι βρίσκονται ένα σωρό καλούδια, το να δώσουμε λίγο από το φαγητό μας στο σκυλάκι μας, είναι ακόμα πιο σύνηθες.

Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί γιατί κάποιες τροφές μπορεί να είναι επιβλαβείς για τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Όσο και να μας παρακαλάνε θα πρέπει να είμαστε αμείλικτοι και να μην τους δώσουμε ούτε μπουκιά. Αλλά ας διατηρήσουμε ένα θετικό και χαρούμενο κλίμα και ας δούμε ποια φαγητά μπορούμε να μοιραστούμε μαζί τους.

