Κρυώνουν οι γάτες; Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία για αυτές

Αρκετοί μπορεί να αναρωτιούνται αν κρυώνουν οι γάτες, μιας και υπάρχουν αρκετές γνώμες για το συγκεκριμένο θέμα.

H Ελλάδα είναι μια χώρα με ήπιο χειμώνα, αλλά υπάρχουν και οι περιοχές που βλέπουν συχνά θερμοκρασίες κοντά ή κάτω από το μηδέν. Αυτός ο καιρός δεν επηρεάζει μόνο εμάς, αλλά και τα κατοικίδιά μας. Αρκετοί μπορεί να αναρωτιούνται αν κρυώνουν οι γάτες, μιας και υπάρχουν αρκετές γνώμες για το συγκεκριμένο θέμα.

Όσοι ζουν με μία γάτα, γνωρίζουν πως όσο πέφτει η θερμοκρασία, τόσο πιο πολύ ψάχνει το αγαπημένο της μέρος για να χουχουλιάσει. Δεν φοράει σκουφιά και κασκόλ όπως εμείς, αλλά περνάει αρκετό χρόνο κάτω από σκεπάσματα, δίπλα στο τζάκι ή το καλοριφέρ, όπου νιώθει πιο ζεστά.

