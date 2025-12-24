Γιατί η γάτα μας αγνοεί όταν της μιλάμε; Τι μπορεί να σκέφτεται

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Οι γάτες χρειάζονται κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, αλλά τις αναζητούν με τους δικούς τους όρους.

σως να θεωρείται αυτονόητο, αλλά όταν πρόκειται για κοινωνικές δεξιότητες, οι γάτες δεν είναι σκύλοι. Οι γάτες είναι πιο ανεξάρτητα πλάσματα με αρκετούς να παρεξηγούν τη στάση τους και να τις θεωρούν απόμακρες.

Όσοι έχετε ζήσει με μια ή περισσότερες γάτες στο σπίτι, πιθανότατα το έχετε βιώσει. Της μιλάτε με γλυκιά φωνή, λέτε το όνομά της και εκείνη σχεδόν δεν γυρίζει το κεφάλι της. Σας κοιτάζει για ένα κλάσμα του δευτερολέπτου και συνεχίζει... ατάραχη να καθαρίζει το τρίχωμά της.

