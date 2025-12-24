ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διακοπές ρεύματος σε Γκύζη και Παιανία

Το λάθος που κάνουμε τα Χριστούγεννα με τον σκύλο μας – Τι άλλο πρέπει να προσέχουμε

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι οι μέρες που οι περισσότεροι κηδεμόνες κάνουν το ίδιο λάθος με τον σκύλο τους.

Οι περισσότεροι κηδεμόνες έχουμε την τύχη να έχουμε κάποιες μέρες άδεια την περίοδο των γιορτών. Τότε βρίσκουμε την ευκαιρία να περάσουμε περισσότερο χρόνο με τους φίλους, τους αγαπημένους, και τον σκύλο μας. Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά και οι μέρες πριν και μετά είναι η περίοδος που οι περισσότεροι κάνουμε το ίδιο λάθος.

Χαλαρώνοντας από τις καθημερινές υποχρεώσεις, με άδεια από τη δουλειά, τηλεργασία, κλειστά σχολεία και Πανεπιστήμια, βρίσκουμε την ευκαιρία να κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Το ξυπνητήρι μπαίνει στο αθόρυβο, τα πατζούρια ανοίγουν πιο αργά, ο καφές γίνεται μια αργή απόλαυση. Σε αυτό παρασύρεται και το πρόγραμμα του σκύλου.

