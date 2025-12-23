ΑΝΙΜΑ: 20 χρόνια προσφοράς στα άγρια ζώα – Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής φέτος κλείνει 20 χρόνια λειτουργίας και ουσιαστικής προσφοράς στην άγρια ζωή.
Κάθε φορά που διαβάζουμε μια είδηση για μια αλεπού που βρέθηκε στο δρόμο και διασώθηκε, για ένα φίδι που βρέθηκε στην πόλη, αλλά και για τα ζώα του δάσους που σώζονται από τις φωτιές και τις πλημμύρες, ξέρουμε ότι έχει κληθεί να βοηθήσει η ΑΝΙΜΑ.
Η ANIMA - Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι ένα σωματείο που αποτελείται από μια ομάδα από επιστήμονες με εμπειρία στα άγρια ζώα της Ελλάδας και την περίθαλψή τους. Κτηνίατροι, βιολόγοι δασολόγοι, αλλά και εθελοντές που αγαπούν τη φύση και την άγρια ζωή. Η ΑΝΙΜΑ ιδρύθηκε το 2005 και φέτος κλείνει 20 χρόνια λειτουργίας και ουσιαστικής προσφοράς.
