Οι πιο νόστιμες λιχουδιές που θα λατρέψουν ο σκύλος και η γάτα σας
Οι πιο νόστιμες λιχουδιές που θα λατρέψουν ο σκύλος και η γάτα σας
Σε κάθε σπίτι υπάρχει η ειδική κρυψώνα για τις λιχουδιές του σκύλου και της γάτας. Δείτε τις καλύτερες επιλογές για το δικό σας ζωάκι.
UPD:
Τι κοινό μπορεί να έχει ένας σκύλος με μία γάτα; O ήχος που μπορεί να τους ξυπνήσει από τον βαθύ ύπνο τους και να τιναχτούν έξω από το ζεστό κρεβάτι τους.
Με το που ακούσουν το χαρακτηριστικό “χρουτς χρουτς”, αμέσως εμφανίζονται μπροστά μας, για να πάρουν το μερίδιό τους. Φυσικά μιλάμε για τις λιχουδιές που τόσο αγαπάνε. Είναι πολλές οι αφορμές για τις οποίες θα δώσουμε ένα ή και περισσότερα treats στο κατοικίδιό μας. Όταν εκπαιδεύουμε τον σκύλο, όταν κάνει την τουαλέτα του έξω, πριν φύγουμε και αφού επιστρέψουμε στο σπίτι, όταν η γάτα μας απλά κάθεται δίπλα μας και θέλουμε να της δείξουμε ότι την αγαπάμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Με το που ακούσουν το χαρακτηριστικό “χρουτς χρουτς”, αμέσως εμφανίζονται μπροστά μας, για να πάρουν το μερίδιό τους. Φυσικά μιλάμε για τις λιχουδιές που τόσο αγαπάνε. Είναι πολλές οι αφορμές για τις οποίες θα δώσουμε ένα ή και περισσότερα treats στο κατοικίδιό μας. Όταν εκπαιδεύουμε τον σκύλο, όταν κάνει την τουαλέτα του έξω, πριν φύγουμε και αφού επιστρέψουμε στο σπίτι, όταν η γάτα μας απλά κάθεται δίπλα μας και θέλουμε να της δείξουμε ότι την αγαπάμε.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα